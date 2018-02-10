بعثة الأهلي تغادر إلى عُمان لمواجهة تراكتور

المواطن - محمد سمعه

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة العمانية مسقط برئاسة طارق كيال، نائب رئيس الأهلي، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة فريق تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن فريق كرة القدم بالأهلي غادر إلى عمان للاستعداد لمواجهة نادي تراكتور، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الأولى من المجموعة بالبطولة الآسيوية.

وغادرت البعثة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة؛ وذلك للسفر إلى سلطنة عمان عبر طيران السعودية الخاص” البيرق”.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بالدوري السعودي برصيد 41 نقطة بعد فوزه في الجولة ال21 على نادي الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف.

وكان الأهلي السعودي قد تعاقد مع المصري مؤمن زكريا من صفوف الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.







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