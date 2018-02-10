بعد تألق بيتر تشيك وهاري كين .. هذه أبرز أحداث مباراة توتنهام وآرسنال

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي توتنهام هوتسبير من التألق وتحقيق الفوز على حساب جاره نادي آرسنال بنتيجة هدف دون رد في إطار لقاءات الجولة ال27 من الدوري الإنجليزي.

وبحث نادي توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تحقيق الفوز وذلك من أجل الصعود للمربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي.

وبدأ نادي توتنهام المباراة بضغط كبير وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول قبل ضغط الآرسنال ولكن دون جدوى.

ونجح فريق توتنهام في الضغط بكثافة وقوة على آرسنال مع وجود محاولات هجومية خطيرة من اللاعب الجابوني بيير أوباميانج مهاجم الآرسنال.

وفي الشوط الثاني تألق بيتر تشيك، حارس مرمى نادي آرسنال، وسط هجمات قوية وضغط مكثف من اللاعب هاري كين.

ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول لنادي توتنهام في مباراة آرسنال في الدقيقة ال49 من عمر اللقاء.

وحاول آرسنال عبر هجمات اللاعب الفرنسي ألكسندر لاكازيت تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.

ونجح نادي توتنهام في خطف الفوز وتحقيق ثلاث نقاط غالية حيث أصبح رصيد السبيرز 52 نقطة في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 45 نقطة في المركز السادس.

وكان نادي آرسنال نجح في ضم اللاعب الأرميني هنريك ميختاريان من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة تبادلية، ونجح الجانرز كذلك في ضم الجابوني بير أوباميانج من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.







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