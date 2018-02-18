بعد تحقيقها 1.7 مليار دولار.. غانغام ستايل تصبح مزارًا سياحيًّا في كوريا الجنوبية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشف تقرير عن السياحة في كوريا الجنوبية، أن أغنية “غانغام ستايل” الشهيرة”، والتي أداها النجم الشهير “PSY”، لا تزال تملك تأثيرًا كبيرًا في عملية الجذب السياحي، حيث يستهدفها العديد من السائحين الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية قادمين من المملكة والإمارات.

وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية، فإن تقريرًا صدر يوم الأحد عن شركة أفرمينت بارتنرز للاستشارات المحلية استند إلى تقرير من منظمة السياحة الكورية، أكد أن بعض برامج الرحلات السياحية تلقى قبولًا مغايرًا لدى الوافدين من السعودية والإمارات، من بينها رحلة “غانغام”، والتي تشتهر بكونها مقر أحد أشهر الأغنيات التي أصارت ضجة عالميًّا خلال عام 2012.

غانغام ستايل هي إحدى الأغنيات التي لاقت شهرة واسعة في المحافل العالمية، وهو الأمر الذي جعلها تمتلك برنامجًا سياحيًّا خاصًّا في كوريا الجنوبية، حيث يتم تنظيم رحلات إلى محطة مترو غانغام، والتي اكتسبت شعبية كبيرة من أغنية “PSY” الشهيرة.

وفقًا للدراسة التي استطلعت آراء العديد من الأشخاص الذين جاؤوا من السعودية والإمارات، حيث احتلت منطقة “غانغام” الشهيرة المركز الثاني من حيث الوِجهات الأكثر جذبًا للسائحين من الشرق الأوسط بتقييم وصل إلى 3.73 من أصل 5.

وتعد غانغام ستايل أغنية منفردة لمغني الراب الكوري الجنوبي (PSY)، تم إصدار الأغنية في 15 يوليو 2012 لتكون الأولى من ألبومه السادس، واحتلت “غانغام ستايل” المركز الأول في كوريا الجنوبية، كما وصل عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي إلى أكثر من 3 مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، مسجلًّا بذلك رقمًا مميزًا على موسوعة غينيس.

وحققت الأغنية نجاحات كبيرة منذ عرضها على موقع يوتيوب فقط، حيث جنت 1.7 مليار دولار بشكل رئيسي خلال السنوات الماضية؛ وذلك نظير عرضها فقط على الموقع الأميركي المُشغل لمقاطع الفيديو فقط.







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