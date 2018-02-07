بعد حضوره الجنادرية 32.. سلطان بن سحيم: شكرًا على حسن التنظيم وكرم الضيافة

المواطن- الرياض

قدم سلطان بن سحيم آل ثاني، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تشريفه حفل مهرجان الجنادرية 32.

وكتب سلطان بن سحيم، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تشرفت اليوم بمقابلة خادم الحرمين الشريفين وحضور حفل مهرجان الجنادرية 32، فشكرًا للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا على ما لقيته من حسن التنظيم وكرم الضيافة”.

ودعا الشيخ سلطان بن سحيم الله أن يجعل المملكة أمنًا ورخاء وزرعًا وحصادًا.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز شارك في أداء العرضة السعودية، خلال رعايته المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية”.

وفي سياق متصل، كرّم الملك سلمان الصحافي الراحل تركي السديري؛ بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، كما كرم الدكتورة خيرية بنت إبراهيم السقاف؛ بمنحها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وأيضًا كرم خادم الحرمين الشريفين الأمير الراحل سعود الفيصل؛ بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

ويستقبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ32 زواره غدًا على أرض القرية التراثية بالفلكلور الشعبي.







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