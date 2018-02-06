بعد دعوات تدويل الحرمين .. ضاحي خلفان : هذه أعمال شيطانية

المواطن – محمد صيام

تتواصل ردود الفعل الرسمية والشعبية، على دعوات قطر لتدويل الحرمين الشريفين والتي أثارت موجة من الغضب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي خضم التعليقات الغاضبة، طالب القائد العام السابق لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بضم قطر إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، إنّ “تلاعب تنظيم الحمدين في تدويل الحرمين الشريفين يندرج تحت الأعمال الشيطانية ضد أمن خليجنا”.

وأضاف أن “تنظيم الحمدين بات ناطقًا رسميًا بلسان إيران”، مشيرًا إلى أن ضم قطر إلى المملكة العربية السعودية أولى من ارتمائها في أحضان الملالي.

وتابع خلفان: “عشرون كيلو في خمسة كيلومترات، قطر يجب أن تضم إلى السعودية، دولة عدد سكانها يساوي عدد وزرائها لماذا تبقى؟”.

وأشار إلى أن “معظم المواطنين سعوديو الأصل أو إماراتيون في قطر، إما أن تضم للإمارات أو تضم للسعودية”.







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