بعد قرارات آل الشيخ التاريخية.. “المواطن” ترصد رود فعل الوسط الرياضي

المواطن - مروة نبيل

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عددًا من القرارات الهامة التي لاقت قبولًا واسعًا في الوسط الرياضي بالمملكة؛ ما دفعهم لوصف ما حدث بالثورة الرياضية السعودية وحراك تاريخي.

ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاقًا يحمل اسم ثورة الرياضة السعودية، وتفاعلوا مع قرارا تركي آل الشيخ التاريخية من خلال هذا الهاشتاق، الذي أصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قصير.

ورصدت “المواطن” تفاعل الوسط الرياضي مع قرارات تركي آل الشيخ عبر “تويتر”، وقال الناقد الرياضي عدنان جستنيه: “قرارات تاريخية ونوعية رياضة شاملة تصنع التطوير وتسعى لتحفيز الجميع ثورة الرياضة السعودية”.

وقال الإعلامي وليد الفراج: “واضح أن هناك رغبة حقيقية في صناعة دوري قوي للدرجة الأولى، فتسمية المسابقة باسم ولي العهد و4 لاعبين أجانب و2 مواليد وناقل تلفزيوني متميز ودعم مالي ورعاة قادمون ستحولها لمسابقة ممتعة”.

وأضاف: “رفع عدد أندية الدوري إلى 16 فريقًا، موسم 2019 يجب أن يتواكب مع رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين حتى يرتفع المستوى الفني أكثر ويحول دورينا إلى دوري العرب نجومًا ومشاهدة عربية، تجربة سنحكم على نجاحها بعد أول عامين من تطبيقها”.

وكتب الإعلامي طارق النوفل: “حراك رياضي عظيم… مبروك لأندية الأولى والثانية… أتى وقت أنصاركم ودعمكم”، وقال الإعلامي الرياضي خضير البراق: “الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله.. قيادة حكيمة قريبة لكل أفراد الشعب ومهتمة بالرياضة والرياضيين..”.

وعلق الكاتب الرياضي سامي القرشي قائلًا: “قرارات الهيئة الرياضية تركي آل الشيخ إطلاق مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان على دوري الدرجة الأولى وزيادة الأجانب بواقع أربعة أجانب واثنين مواليد ودعم بمبلغ خمسة ملايين لكل نادي لم يعد دوري الظل أو المظاليم، بل أصبح دوري ولي العهد الذي أشرقت شمسه ويرتقي لاسمه”.

وتابع في تغريدة أخرى: “السوبر يقام بداية الموسم بين بطلي الدوري والكاس ويحمل اسم الهيئة وبجائزة مليوني ريال تغيير نظام كاس خادم الحرمين، بما يضمن مشاركة كل أندية الوطن زيادة عدد فرق الدوري الممتاز إلى ١٦ فريق تأسيس الاتحاد السعودي للهجن دراسة جماهيرية الأندية ومبادرة ادعم ناديك”.

الكاتب الرياضي سعدون العويمري علق على القرارات التاريخية قائلًا: “نعم ثورة الرياضة السعودية بقيادة عرّابها تركي آل الشيخ الذي جعل المستحيل بقدرة الله واقعًا أمام أعيننا.. فخورين بما يقدم هذا الرجل الوطني المخلص الذي لا يكل ولا يمل.. بسرعة البرق جعلنا نثق في رياضتنا ونطمح فيما كنا نحلم به.. بارك الله فيه.. وشكرًا تركي آل الشيخ”.

الإعلامي الرياضي عادل التويجري كتب: “رئيس هيئة الرياضة السماح لكل الأندية المشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دوري الدرجة الأولى 4 محترفين + 2 من المواليد لدوري الأمير محمد بن سلمان السوبر بمسمى (كأس هيئة الرياضة) و2 مليون للبطل”.

وواصل حديثه في تغريدة أخرى قائلًا: “رئيس هيئة الرياضة 5 مليون ريال لكل نادٍ (دوري الأمير محمد بن سلمان) 500 ألف ريال لكل نادٍ (دوري الدرجة ثانية) دعم كبير….. وحراك دائم…. بالتوفيق لرياضتنا…”.

وتفاعل الناقد الرياضي محمد العميري مع القرارات التي أصدرها تركي آل الشيخ اليوم وقال: “إطلاق اسم ولي العهد على دوري الدرجة الأولى ليصبح: دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وناقل تلفزيوني ودعم كل نادٍ ب(5) مليون.. اسم كبير ولفتة مباركة لتلك الأندية”.







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