بعد معارك 3 أيام.. تحرير وادي المسيني من مسلحي القاعدة

المواطن- واس

أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني تطهير وادي المسيني، من مسلحي تنظيم القاعدة وذلك عقب عملية عسكرية استمرت ثلاثة أيام.

وقال اللواء البحسني إن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الثانية تمكنت اليوم وبإسناد جوي من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن من اقتحام الموقع الذي كانت تتحصن به عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في وادي المسيني غرب مدينة المكلا وتطهيره من العناصر الإرهابية.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم القاعدة في وادي المسيني جاء إثر تنفيذ خطة عسكرية محكمة انطلقت الجمعة ضد تجمعات متبقية لعناصر التنظيم الإرهابي في مواقع جبلية وعرة بوادي المسيني.

وأضاف محافظ حضرموت، أن العملية التي أطلق عليها اسم “الفيصل” ما زالت مستمرة حتى التأكد من خلو المنطقة من أي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية.

وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل وأسر العديد من عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة.







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