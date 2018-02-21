بعد مكاسب 6 جلسات.. بورصة وول ستريت تغلق منخفضة

المواطن- متابعة

انخفض المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 في بورصة وول ستريت، بعد سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات متتالية مع تضررهما من هبوط حاد لأسهم وول مارت، لكن مكاسب لأمازون وشركات أخرى للتكنولوجيا ساعدت المؤشر ناسداك على أن يغلق بلا تغير يذكر.

وأنهى داو جونز جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضًا 254.63 نقطة، أو 1.01%، إلى 24964.75 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 15.96 نقطة، أو 0.58%، ليغلق عند 2716.26 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 5.16 نقطة، أو 0.07%، إلى 7234.31 نقطة.







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