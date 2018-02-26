بعزيمة الرجال الدوري للهلال يتصدر تويتر

المواطن – مروة نبيل

حرصت جماهير الهلال، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على دعم اللاعبين وتحفيزهم بطريقتهم الخاصة من أجل تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ودشن مُحبو الزعيم هاشتاقًا يحمل اسم بعزيمة الرجال الدوري للهلال ، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في المملكة، بعد مشاركة أكثر من 11 ألف مغرد.

ورصدت “المواطن” التفاعل الجماهيري مع هاشتاق بعزيمة الرجال الدوري للهلال وقال “صالح الهلالي”: “الدعم المعنوي للجهاز الفني واللاعبين مهم جدًّا. حضوركم بدا من لقاء الفيصلي هو الحافز الأول للحفاظ على اللقب كونوا في الموعد يا زعماء القارة”.

وكتب “مؤيد عبدالرحمن”: “والله لو حقق الهلال هذا الدوري راح أعتبر هذا أفضل دوري حققه لأنه مر بظروف صعبة أولها خروج من آسيا بعد الخسارة، لكن عاد وبقوة ثم نزل مستواه وكثرت الإصابات وكشفت أوراق دياز ثم أُقيل، لكن إن شاء الله يحقق الهلال الدوري ثم آسيا”.

وقال آخر: “بحول الله وقوته ثم بعزيمة رجال الهلال سنفرح بالدوري الخامس عشر بإذن الله”، وتفاعل “هلالي مطنوخ” هاشتاق بعزيمة الرجال الدوري للهلال وقال: “النتيجة 1- 1 وإذا فزنا نحقق الدوري وجاء بلنتي آخر الدقائق بالدقيقة 90 من يسددها شاركونا يا زعماء عن نفسي الشلهوب”.

وعلق حساب يحمل اسم “كروس” على هاشتاق بعزيمة الرجال الدوري للهلال قائلًا: “بعد توفيق الله باقي الأمور عند اللاعبين باقي 5 مباريات ونحقق الدوري وقادرين بإذن الله، الجمهور كعادته راح يدعمهم والإدارة ما هي مقصرة الباقي عندهم نثق فيهم وبإذن الله نحقق دوري تاريخي بعد كل اللي حصل فيه”.

وتابع “سيف”: “رغم نصراويتي لكن ما يستحقها غير الهلال ليتني شجعتك يا زعيم”، وقال “آندريه الهلالي”: ” باقي ٥ جولات للزعيم مطلوب الفوز في جميعها أو الفوز في ٣ والتعادل في البقية بدعمكم له سوف نردد بأن الهلال بطل”، وكتب آخر: “من قلب اتحاديه أتمناه للهلال”.

وأضاف “ياسر”: “جمهور الهلال نحن الآن في المحك الرئيسي لتحقيق الدوري واقتربنا أكثر لذلك واجبنا كجمهور وعشاق للكيان الهلال لابد أن نبدأ بالتحفيز وبث الروح لنكون أقوى بالفترة القادمة”، وقال “نايف القحطاني”: “بإذن الواحد الأحد أنه هلالي والزعيم قدها ويا رب اجعلها لنا”.

حساب يحمل اسم “رنوش” كتب: “بإذن الله… الدوري للهلال والكاس للاتحاد ليجتمعوا كبار المملكة في كلاسيكو كاس السوبر الذي انحرمنا منه…”، وقال “بدر الشهري”: “الهلال قادر على حسم الدوري لو لعب جميع مبارياته المتبقية كنهائيات وأيضًا تكاتف اللاعبين والإدارة والجهاز الفني، ونحن كجمهور سندعم الهلال حتى النهاية”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، وسيعود للمنافسات المحلية بمواجهة صعبة أمام فريق الفيصلي الذي يحتل المرتبة الثالثة.







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