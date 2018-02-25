بـ 550 مركبة.. مهرجان السيارات الكلاسيكية يختتم فعالياته بالدرعية

المواطن - الرياض

اختتمت يوم أمس، فعاليات مهرجان الدرعية الثالث للسيارات الكلاسيكية والذي حظي بمشاركات كبيرة من داخل المملكة وخارجها.

وبلغ عدد السيارات التي عرضت في المهرجان أكثر من 550 سيارة قديمة ونادرة خضعت للتحكيم من قبل لجان مختصة وبمشاركة الجمهور الذي حرص على التوافد للمهرجان للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم السيارات الكلاسيكية ولمتابعة الفعاليات المصاحبة.

وشهد المهرجان الذي أقيم برعاية وإشراف محافظة الدرعية ودعم من الهيئة العامة للترفيه ورعاية شركة أرامكو السعودية وشركة توكيلات الجزيرة فورد وبتنظيم مؤسسة الدرعية الأثرية للمعارض والمؤتمرات، آلاف الزوار من المهتمين والهواة من المملكة العربية والإمارات والبحرين والكويت وعمان إضافة إلى عدد من أصحاب السمو الأمراء والدبلوماسيين الذين كان على رأسهم محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، كما حظي المهرجان بحضور السيد روني كرم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية Fiva.



التجمع الذي يعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط حرصت وسائل الإعلام على تغطيته ونشر الأخبار الخاصة التي تنقل ثقافة هذه الهواية كالقناة السعودية الأولى ، القناة الإخبارية ، قناة العربية ، إم بي سي ، قناة الصحراء ، قناة 24 ، قناة Bnn الهولندية وعدد كبير من الصحف منها صحيفة الرياض ، الجزيرة ، سبق ، المناطق ، عرب نيوز ، المواطن ، الرأي ، بث ،عاجل ، المجمعة ، مكة ، وغيرها بالإضافة لتغطيات وسائل التواصل الاجتماعي ونقل المصورين الفوتوغرافيين الذين زاد عددهم على 70 شخصًا .

وفي كلمة خاصة ألقاها الأمير خالد بن سلطان رئيس الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بحضور الملاك المشاركين والأستاذ روني كرم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية Fiva عبر فيها عن فخره واعتزازه عما وصلت إليه المملكة في هواية السيارات الكلاسيكية وتغيير الفكر الذي كان يغطي كيان هذه الهواية مستمعاً سموه لكلمات زوار ومشاركي المهرجان من دولة الإمارات وعمان والبحرين وغيرهم وطرح الأفكار والخطط المستقبلية لهذه الهواية .







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