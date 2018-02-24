بـ64 ألف غرفة جديدة.. المملكة تستعد لحصد الذهب من السياحة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تعكف المملكة على المضي قدمًا في خطتها التطويرية الخاصة بالسياحة خلال الأعوام القليلة المقبلة، والتي تعد الفنادق واحدة من أهم عناصر إنجاح منظومتها في المملكة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لوضع خطط تطوير واسعة المجال للفنادق وأعداد الغرف المتاحة للوافدين.

وكشف تقرير من مؤسسة “STR” الأميركية المعنية بالسفر والسياحة، أن المملكة شرعت فعلياً في خطة تهدف لبناء 64 ألف غرفة عبر ثلاث مراحل في البلاد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوسع قدرات الفنادق الاستيعابية في المملكة، والتي تتسع إلى 84.5 ألف غرفة.

ووفقاً لما جاء في التقرير فإن المملكة تعكف على إقامة 187 مشروعاً فندقياً ما بين مراحل التخطيط والإجراءات النهائية والبناء الفعلي، وتمثل المشروعات الجديدة نسبة 76% تقريباً من إجمال عدد الغرف الموجودة بالمملكة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأكبر للمشروعات تشمل 40 ألف غرفة في 94 مشروعاً.

وعلى مستوى التوزيع، أفاد التقرير العالمي أن مكة المكرمة ستحصل على نصيب الأسد من التطويرات المتعلقة بالغرف، بحيث ستحصل وحدها على 23 ألف غرفة تحت التشييد في الوقت الحالي، وذلك من إجمالي 32 ألف غرفة بالمشروعات مجتمعة، فيما تحصل كل من جدة والرياض على 10 آلاف غرفة جديدة على مدار المراحل الثلاث.

وقال فيليب وولر، مدير منطقة STR لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يمر سوق الفنادق في المملكة بفترة من التوسع الهائل في العرض، وعلى المدى القصير، رأينا بالفعل أن هذا النمو يؤثر على مستويات الأداء، ويجب أن يستمر هذا الاتجاه مع المزيد والمزيد من العقارات التي تبدأ في الظهور بالمعروضات على الإنترنت.

وأضاف:”ولكن من المهم أن نلاحظ أن هذا هو جزء من استثمار كبير على المدى الطويل للسوق لمواصلة تطوير بنيتها التحتية لاستيعاب الملايين من الزوار السنوي، والتي تأتي للحج الديني ومعالم الجذب السياحي الجديدة التي تنمو كجزء من رؤية 2030 “.

وأشار وولر إلى أن رؤية 2030 أعلنت في عام 2017 كمبادرة تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على النفط، وشملت الخطة استثمارات كبيرة في قطاع السياحة في البلاد.

وأبرز مشروع في قطاع السياحة هو مشروع منتجع شاطئ البحر الأحمر، وهو وجهة فاخرة جديدة على طول جزء من الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يبدأ البناء في عام 2019.







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