بلال علام عن صلاح وأبو تريكة: لكل زمنٍ نجم

المواطن - مروة نبيل

أبدى المصري بلال أحمد علام المعلق في قنوات mbc pro sport، استياءه من عقد مقارنة بين أسطورة النادي الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة، ونجم ليفربول الإنجليزي المتألق محمد صلاح، مؤكدًا أنها غير عادلة.

وقال بلال علام: “المقارنة بين صلاح وأبو تريكة غير عادلة وسخيفة.. لكل زمن نجم.. أبو تريكة في الملاعب اعتزل وخارج الملعب نجوميته بتتوهج أكثر وأكثر.. أما صلاح حاضر ومستقبل وحلم جميل أدعو الله أن يكتمل ولا نفيق منه إلا وهو أحسن لاعب في العالم”.

وأضاف في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “وهاتفضل علاقة صلاح وأبو تريكة ببعض قوية وعلاقة محترمة ونصايح تريكة لصلاح إيجابية ودعم أبو تريكة لصلاح يثبت ده فرسالة للمغرضين.. اخرجوا منها وربنا يكرمك يا تريكة ويوفقك يا صلاح”.







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