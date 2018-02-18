بمشاركة مجموعة ذهبية من رجال الأعمال.. السبيعي يستضيف مالك النصر

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

يستضيف رجل الأعمال فلاح السبيعي، مساء اليوم الأحد، في قصره بالرياض حفل تكريم سلمان المالك احتفاءً بتنصيبه رئيسًا لنادي النصر.

ويشارك في التكريم عدد من أبرز رجال الأعمال، من بينهم أحمد بندر السديري، وأسامة عبدالعزيز الزامل، وعمر المجدوعي، وعبدالله العثيم وأبناؤه فهد ومحمد وعبدالعزيز وصالح، ويوسف القفاري، وأحمد بن جلاله، وناصر القضيعي، وعلي سعد الدين، وصالح آل فرحان، وسعد بن جلبان، وعِوَض آل هادي، ومحمد آل هادي، وعبدالكريم النهير، وعمر بالشرف، وفارس خالد الخليوي، وبندر الحسن، وعبدالله العجلاني، وأنس عبدالصمد القرشي، وراشد التميمي، وسعيد المرضي، وعلي بن سلطان القحطاني، وصالح الخليوي، ومنصور العبيد، وأحمد الشميمري، والوليد أبو خالد، ويزيد الراجحي، وخالد الراجحي.

وأشار السبيعي إلى أن التكريم يأتي تقديرًا لزميل عزيز ورجل أعمال ناجح وليس له علاقة بالأندية والرياضة، بل من باب الاحترام لنجاح رجل الأعمال في تبوء المناصب القيادية.

وأثنى السبيعي على الإعلامي ومنسق الاحتفاء صاحب مؤسسة رواد الخليج التسويق الإستراتيجي عادل جابر على الجهود في ترتيب كافة جوانب الاحتفاء والدعوات.

ومن جانبه، قال الجابر: “الشيء الذي يسعدنا الليلة تواجد كوكبة كبيرة من رجال الأعمال الناجحين على مستوى الوطن العربي يكرمون صديق وأخ لهم بمناسبة رئاسة نادي النصر وهو دليل أن رجال الأعمال السعوديين يحظون بخلق رفيع وأسلوب راقي، وقد أكرمنا رجل الأعمال فلاح السبيعي بهذه الاستضافة وسلمان المالك بقبول دعوة زملائه، وبمشاركة مجموعة ذهبية من خيرة رجال الأعمال”.







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