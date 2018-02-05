بملعب الجوهرة.. عدسة “المواطن” توثق مباراة الأهلي والاتحاد

المواطن - مروة نبيل - تصوير : أحمد الفهمي

التقطت عدسة “المواطن” صورًا من إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، والذي احتضن مباراة الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين؛ وانتهت بالتعادل السلبي.

ورصدت عدستنا الحضور الجماهيري المميز في مباراة الأهلي والاتحاد بملعب الجوهرة المشعة، حيث تواجدت أعداد كبيرة من الجماهير وصلت لـ49 ألف 913 مشجعًا، ليكون اللقاء الأعلى حضورًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ووثقت عدسة “المواطن” رسالة أحد الجماهير في مباراة الأهلي والاتحاد لنجم الراقي مهند عسيري، حيث طالبه بألا يُخيب آمالهم، كما ظهر التفاعل الجماهيري الكبير مع هجمات الفريقين طوال أحداث اللقاء.

وبعد مباراة الأهلي والاتحاد رفع الراقي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وبلغ رصيد العميد 28 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز الخامس في المسابقة المحلية.







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