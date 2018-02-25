بموافقة الفيصل.. طرح مشروع جسر أبحر في جدة للترسية

وافقت اللجنة الوزارية للنقل العام بجدة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على طرح مشروع جسر أبحر بجدة للترسية، كما وافق مجلس الهيئة على إعداد مخطط تفصيلي للمنطقة المركزية بمكة، على أن يشمل كافة مشاريع الدولة والقطاع الخاص.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ثلاثة اجتماعات لمجلس هيئة تطوير المنطقة، واللجنتين الوزاريتين للنقل العام بالعاصمة المقدسة وجدة، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، والأعضاء وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ووزير المالية محمد الجدعان ووزير النقل المهندس نبيل العامودي.واطّلع أمير منطقة مكة المكرمة في الاجتماع الأول على آخر المستجدات فيما يخص مشروع إعمار مكة حيث تقرر البدء في استكمال الدائريين الثاني والثالث، كذلك الأعمال الجاري تنفيذها في تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة وهي الكدوة والنكاسة والشراشف والتي بدأ العمل فيها فعلياً.