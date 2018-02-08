بناءُ إنسانٍ وتنمية أوطان في صبيا

المواطن- فهد القحطاني- صبيا

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، ملتقى المعلم الأول والذي يقام بإدارة تعليم صبيا خلال الفترة 28-29 جمادى الأولى 1439هـ، وذلك بمشاركة مستشار خادم الحرمين الشريفين، عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.

وأوضح المشرف العام على الملتقى مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن هذا الملتقى يندرج تحت مبادرة “تعزيز تقدير المعلم لمهنته وانتمائه لمؤسسته التعليمية”؛ وذلك سعيًا لتحقيق جملة من أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية، وتلبية متطلبات الرؤية الوطنية 2030 وخطة التحول 2020 وتقديرًا لأدوار المعلم الريادية في بناء الإنسان.. وتنمية المكان كونه المحور الرئيس لنجاح العملية التعليمية في كل المجتمعات.

وأضاف مدير تعليم صبيا أن هذا الملتقى يُعَدّ فرصة لعرض أفضل التجارب الميدانية والمبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز المعلم وتقديره، وذلك من خلال ما سيقدمه ضيوف الملتقى من داخل المملكة وخارجها من أوراق عمل، وما سيتم عرضه في أركان المعرض المصاحِب من إدارات التعليم المشاركة من مناطق ومحافظات المملكة.

ومن جانبه، أشار المساعد للشؤون المدرسية نائب المشرف العام على الملتقى الأستاذ ربيع بن مهدي عطية إلى أن هذا الملتقى يهدف للتأكيد على اعتزاز المجتمع والوطن بأدوار المعلم وإسهاماته في بناء الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ولتعزيز “تقدير” المعلم لمهنته وانتمائه لمؤسسته التعليمية، كما يهدف الملتقى إلى تأصيل وترسيخ الممارسات والمبادرات الإيجابية نحو المعلم، ونقل وتبادل الخبرات الرائدة المُقَدَّمة من الميدان التربوي للمعلم، واستثمار الملتقى بالتشارك مع وزارة التعليم في إطلاق عدد من الحزم التطويرية للخدمات المُقَدَّمة للمعلمين والمعلمات.







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