بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس: نقلنا أكثر من 6.4 مليون مسافر على متن 60,000 رحلة جوية عام 2017

المواطن - الرياض

أعلن بندر بن عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، أنّ طيران ناس قام بنقل أكثر من 6,4 مليون مسافر على متن 60,000 رحلة جوية حلّق بها إلى وجهاته الداخلية والدولية بعام 2017 على متن أسطول طائرات حديث وصل إلى 31 طائرة.

وعبّر المهنا قائلًا: تشرفنا في طيران ناس بخدمة أكثر من 6,4 مليون مسافر في عام 2017 على جميع وجهاتنا الداخلية والدولية حيث بلغ إجمالي المسافرين للوجهات الداخلية 4,4 مليون مسافر على متن 41,000 رحلة، وبلغ إجمالي المسافرين للوجهات الدولية 2 مليون مسافر على متن 19,000 رحلة. حيث نعمل في طيران ناس بجميع الإدارات كفريق ومنظومة واحدة هدفها تحقيق النتائج الإيجابية والحرص الدائم على خدمة ورضا مسافرينا.

وأضاف المهنا أنّ طيران ناس يسعى في عام 2018 للوصول إلى وجهات جديدة داخلية ودولية، لا سيما مع وصول أولى طائرات طيران ناس الجديدة وانضمامها إلى أسطوله في صيف عام 2018، وذلك ضمن صفقة طيران ناس التي أبرمت في يناير من العام الماضي 2017 ووقّع طيران ناس من خلالها ثاني أكبر عقد من نوعه لشراء الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث وقّع طيران ناس مع شركة إيرباص اتفاقية شراء 120 طائرة من طراز A320neo بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.

واختتم المهنا بقوله إنّ طيران ناس مستمر في توسعه وفقًا لخططه الاستراتيجية حيث كانت بدايته في عام 2018 بتدشين وتشغيل رحلات بين المملكة وباكستان، إذ دشّن رحلاته الجديدة من الرياض وجدة والدمام إلى لاهور وإسلام آباد، وذلك امتدادًا لوجهاته الجديدة التي تخدم الحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

ويحتفل طيران ناس في شهر فبراير بذكرى مرور 11 عامًا على انطلاق أولى رحلاته، ويعد ضيوفه المسافرين بالمزيد من التوسع والوجهات الجديدة الداخلية والدولية التي سيصل إليها في عام 2018 بالتزامن مع زيادة أسطول طائراته.







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