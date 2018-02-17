بهذه الطريقة انتقد آل الشيخ اللاعب أحمد العكايشي

المواطن - محمد سمعة

انتقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللاعب التونسي أحمد العكايشي، مهاجم نادي الاتحاد.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: العكايشي ليه ما يوحشنا؟!

وكان العكايشي أهدر ركلة جزاء لنادي الاتحاد في مباراة الفتح، والتي أقيمت اليوم في الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل السلبي ليتعادل العميد للمباراة الثانية على التوالي في دوري المحترفين.

يذكر أن أحمد العكايشي سبق له إهدار أكثر من 4 فرص محققة للتهديف لنادي الاتحاد في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية ضد نادي الهلال في الفترة الأخيرة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :