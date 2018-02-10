بهذه الطريقة هاري كين ثأر من أرسنال

المواطن - محمد سمعة

تسبب هاري كين، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في تحقيق الثلاث نقاط لناديه بعد الفوز على أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي بهدف دون رد.

وكان هاري كين تألق وسجل الهدف الأول والوحيد لنادي توتنهام في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة برأسية متقنة.

ونجح هاري كين في الثأر والانتقام من نادي أرسنال، خاصة أن الجانرز رفض التعاقد مع هاري كين حينما كان صغيرًا.

وسجل هاري كين مع نادي توتنهام بالموسم الحالي في الدوري الإنجليزي 23 هدفًا، وبفارق هدفين عن ملاحقه المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع هاري كين لتعزيز الصفوف الهجومية للنادي الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرفض نادي توتنهام التفريط في هاري كين، خاصة أن الفريق يعتمد عليه في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.







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