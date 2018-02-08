بورصة البحرين تغلق على انخفاض طفيف

المواطن - واس

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم على انخفاض عند مستوى 1,333.02 نقطة وقدره 3.36 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار .

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي على انخفاض عند مستوى 1,079.03 نقطة وقدره 13.89 نقطة عن معدل اقفاله السابق .

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و 301 ألف و 986 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و 256 ألفًا و 500 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 63 صفقة .

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 53 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .







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