بورصة وول ستريت ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

المواطن- متابعة

صعدت بورصة وول ستريت للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومةً بمكاسب لأسهم أمازون دوت كوم وأبل، بينما يترقب المستثمرون أحدث بيانات للتضخم في أميركا.

وقد تزعزع بيانات التضخم التي ستصدر اليوم الأربعاء انتعاشًا هشًّا للسوق أو تمهد الطريق إلى المزيد من المكاسب.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 39.18 نقطة، أو 0.16%، إلى 24640.45 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندردآند بورز 500 الأوسع نطاقًا 6.94 نقطة، أو 0.26%، ليغلق عند 2662.94 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 31.55 نقطة، أو 0.45%، إلى 7013.51 نقطة.







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