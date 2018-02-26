بيان عاجل من شركة تطوير بعد ضبط حافلة مدرسية محملة بالحطب في المدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

أوضحت شركة تطوير النقل المدرسي أن الحافلة المدرسية التي تم ضبطها في المدينة المنورة محملة بالحطب قد خرجت من الخدمة قبل عام تقريبًا.

وقال الشركة في بيان لها ردًا على مقطع فيديو متداول إن الحافلة تعود إلى أحد المتعهدين الذين انتهى التعاقد معهم.

وأضافت أن التعاقدات مع المتعهدين تلزمهم بإزالة كل العلامات التي تشير إلى أنها حافلة مدرسية بعد وقف التعامل معهم أو خروج الحافلة من الخدمة.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، ضبطت حافلة مدرسية يقودها مقيم، محملة بالحطب المحلي وتم إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتلقت غرفة العمليات الأمنية بالمحافظة، بلاغًا عن ملاحظة حافلة مدرسية مسافرة ومحملة من الداخل بالحطب المحلي، حيث باشرت فرقة البلاغ وتم إيقافها، وتبيّن أن الحافلة يقودها وافد ويرافقه آخر من بني جلدته.

وأشار الوافد خلال التحقيقات الأولية إلى أنه كان قادمًا من إحدى المحافظات الجنوبية باتجاه عرعر، حيث كان في طريقه لإيصال الحافلة لكفيله التي يملكها بعد نهاية عقدها مع التعليم في تلك المنطقة، وأن الحطب يعود لأحد المواطنين الذي طلب منه إيصاله معه من ضواحي الطائف، وقد تم اتخاذ اللازم معه والمضبوطات وإحالته للجهة المختصة.







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