بيكيه يُحرض برشلونة على ضم هدف الريال

المواطن - محمد سمعه

يعلم جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني باهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب الإسباني ألفارو أودريزولا ظهير أيمن نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وأفاد موقع DON BALON الإسباني أن بيكيه يريد من برشلونة التحرك للتعاقد مع أودريزولا قبل ريال مدريد في صيف العام.

ويرغب برشلونة في ضم أودريزولا وذلك بسبب وجود سيرجي روبيرتو في منطقة وسط الملعب بجانب عدم اقتناع المدرب أرنستو فالفيردي باللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو.

وكان الريال أبدى اهتمامه بضم ظهير ريال سوسيداد وذلك بسبب غياب داني كارفخال عن النادي الملكي في الفترة المقبلة.







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