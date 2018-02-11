تبدأ غداً ليومين .. الفيصل يصطحب المسؤولين في زيارات تفقدية لـ 6 محافظات

يستأنف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غدًا (الاثنين) جولاته على محافظات المنطقة بزيارة القنفذة والعرضيات وأضم تعقبها زيارة الليث وبحرة والجموم وبعد غد (الثلاثاء) ، حيث يلتقي سموه الأهالي ويستمع إلى مطالبهم كما يرأس اجتماعات المجالس المحلية ويستعرض جوانب التنمية في تلك المحافظات.

وخلال زيارات الأمير خالد الفيصل للمحافظات والتي ستبدأ من القنفذة يرأس سموه اجتماعات المجلس المحلي ، ويستمع إلى تقرير شامل عن المشاريع المُنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة ، وبحث أسباب التعثر لإيجاد الحلول لها ، كما يلتقي سموه بشكل مباشر الأهالي ويستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

ويحرص أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته للمحافظات على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات.

وتهدف جولات أمير المنطقة إلى تحقيق التنمية المتوازنة، وقد أثبتت تجربة الأعوام الماضية جدوى اللقاءات المباشرة بين المواطن والمسؤول ، حيث تحولت الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشاريع تنموية ، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتحريك المتعثر منها .

وستشهد جولات الأمير خالد الفيصل على القنفذة والعرضيات وأضم والليث وبحرة والجموم إطلاق ورش عمل لبحث الفرص الاستثمارية في كل محافظة وتحفيز المستثمرين على المشاركة في مشاريع التنمية ، وتنطلق في مواقع جغرافية تغطي كل المحافظات، ويشارك فيها مستثمرون وقطاعات حكومية وعددٌ من الأهالي، وسيتم خلالها عقد لقاءات مع المستثمرين في المحافظات، وتشجيعهم على المشاركة والإسهام في مشاريع التنمية، كما يتخللها طرح أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة، وكيفية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، إضافة لبحث آلية تذليل العقبات أمام المستثمرين في جميع المحافظات، وتأتي ورش العمل في خطوة من إمارة منطقة مكة المكرمة لتحقيق استراتيجية التنمية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.