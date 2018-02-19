تحديد مخترق حساب الأهلي .. وآل الشيخ يتوعده بهذه الكلمات

المواطن - محمد سمعه

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه تم تحديد جهة الاختراق التي حاولت اختراق حساب الأهلي السعودي في تويتر بالأمس.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: تم تحديد جهة الاختراق لحساب النادي الأهلي وهى جهة داخلية.. جايبينك جايبينك.. حتوحشنا.

ويذكر أن حساب الأهلي كان قد تم اختراقه لبضع ثوانٍ مع وضع صورة لرئيس الراقي السابق خالد بن عبدالله وكتابة هاشتاق الرمز خالد.

وعلى الفور تم إنقاذ حساب الأهلي من الاختراق، مع نشر بيان توضيحي للإجراءات التي سيتخذها النادي ضد من ارتكب هذا الاختراق.

يذكر أن النادي الأهلي يتواجد حاليًا في المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، كما سيخوض مباراة مهمة اليوم أمام فريق الجزيرة الإماراتي ي دوري أبطال آسيا.







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