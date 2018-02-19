تحذير.. ثغرة أمنية تهدد متصفح غوغل كروم

المواطن - متابعة

حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من وجود ثغرة أمنية في متصفح غوغل كروم وبرامج التصفح الأخرى المعتمدة على “كروميوم”، ولذلك يتعين على المستخدم تثبيت أحدث إصدار من هذه البرامج على الفور.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذه الثغرة الأمنية تشكل خطورة “مرتفعة” على أجهزة المستخدمين، حيث يمكن للقراصنة تنفيذ أكواد ضارة على الكمبيوترات غير المحمية.

وأكد المكتب الاتحادي على توفر إصدارات حديثة من متصفح كروم لسد هذه الثغرة الأمنية على الأجهزة المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز ولينوكس وأجهزة الماك.







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