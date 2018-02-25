تحذير جديد من الإنذار المبكر لأهالي الرياض

المواطن- الرياض

حذر الإنذار المبكر، من ​تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب تصل إلى أقل من 2 كم في بعض المناطق.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المناطق المعرضة للحالة هي العاصمة الرياض والدوادمي وليلي والأجزاء المجاورة وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والطريق الواصل للمنطقة الشرقية.

وتستمر الحالة حتى الثامنة صباح يوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد قبل قليل، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

ولفتت إلى أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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