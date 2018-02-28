تحذير جديد من الإنذار المبكر لـ4 مناطق

المواطن- الدمام

حذر الإنذار المبكر من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة من الدمام.

وأوضح الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة تشمل مناطق الظهران والخبر والأحساء والجبيل والأجزاء المجاورة.

وتابع الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى الثامنة من صباح يوم غد الخميس.

وفي وقت سابق، حذر الإنذار المبكر من تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ بسب الغبار الذي تتعرض له منطقة نجران.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة مستمرة على نجران حتى الساعة الـ11 مساء اليوم الأربعاء.







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