تحذير للمواطنين من المعاملات البنكية عبر الإنترنت.. مغامرة محفوفة بالمخاطر

المواطن - الرياض

حذَّرت جمعية حماية المستهلك، المواطنين والمقيمين، من خطر التعاملات البنكية عبر الإنترنت، وقدَّمت العديد من النصائح لتجنب عمليات النصب والاحتيال.

وأوضحت الجمعية، من خلال إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنّه يفضل مراجعة سياسات وتعليمات البنك أو المتجر الإلكتروني الخاص بخدمات الشراء الإلكترونية، مؤكدة أنه لا تجري أي تعاملات مالية إلا بعد التأكد من استخدام الموقع لبروتوكول تشفير البيانات “https”.

وأضافت أنَّ المؤسسات المالية مثل البنوك، لا تطلب الدخول إلى حسابك عبر الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، كما أنّه يجب أن تكون المتاجر الإلكترونية الموثوقة معتمدة من منظمات عالمية، لافتة إلى أنه يفضل عند الشراء عبر الإنترنت استخدام بطاقات ذات رصيد ائتماني منخفض أو بطاقات بنكية مخصصة لهذا الغرض.

ونصحت حماية المستهلك بتجنب إجراء التعاملات المالية أو عمليات الشراء من الأجهزة المتاحة في الأماكن العامة مثل مقاهي الإنترنت، مضيفة “لا ترسل بياناتك المالية عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية”.

وتابعت: “تجنب الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك عبر الروابط الموجودة في محركات البحث، ويفضل الدخول إليه بكتابة عنوان موقعه في المتصفح بنفسك”، موضحة أنَّ تفعيل خاصية إرسال إشعارات الرسائل النصية عند السحب من حساباتك البنكية من الوسائل المهمة لمتابعة السحب من رصيدك.

وأهابت الجمعية بالجميع بتجنب استخدام المتصفح لتخزين كلمة المرور أو معلومات بطاقة الائتمان، والمراجعة الدورية لكشوفاتك البنكية ضرورة للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة.







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