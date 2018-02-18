تحذير من الإنذار المبكر لأهالي الرياض والشرقية

المواطن- الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة في منطقة الرياض، وتحديدًا في وادي الدواسر.

وأضاف الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الحالة مستمرة حتى يوم غد الاثنين في تمام الواحدة ظهرًا.

وفي سياق متصل، حذر ​​الإنذار المبكر من استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، والتي قد تصل إلى أقل من 1 كم في منطقة الجبيل بالشرقية.

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتابعت أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على طريف، والقريات، وسكاكا، وعرعر.







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