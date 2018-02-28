تحذير من الإنذار المبكر لأهالي الشرقية: أمطار رعدية غزيرة

المواطن- الشرقية

حذر الإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على الشرقية.

وأوضح الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ولفت الإنذار المبكر إلى أن المناطق الأكثر عرضةً للحالة هي الظهران والأحساء والأجزاء المجاورة، فيما تستمر الحالة غير المستقرة حتى الرابعة صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق ذكرت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة اليوم الأربعاء لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات مناطق نجران وعسير والباحة.

كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.







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