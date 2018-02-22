تحذير من الإنذار المبكر لـ3 مناطق

المواطن- الرياض

وجه الإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تحذيرات من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق الرياض والقصيم، والشرقية.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة بدأت بالفعل منذ مساء اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى فجر يوم غد الخميس.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في وقت سابق، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، والرياض والشرقية والأجزاء بين تبوك والجوف والقريات.

كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.







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