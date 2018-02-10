تحذير من انعدام الرؤية الأفقية على هذه المدن حتى الأربعاء

المواطن - مكة المكرمة

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية من انعدام الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة بطريق جدة – ينبع السريع.

من جانبه حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ​​نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل سرعتها إلى أكثر من (55كم/س) ورؤية أقل من (1كم) بدءاً من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل تشتد خلال يومي الاثنين والثلاثاء خاصة خلال النهار.

وتوقع الإنذار المبكر أن تشمل هذه الحالة العاصمة المقدسة والأجزاء الساحلية (جدة – رابغ – الليث) والطرق السريعة من المنطقة.

وفي المدينة المنورة حذر الإنذار المبكر من ​​نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار تصل سرعتها إلى أكثر من (55كم/س) ورؤية أقل من (1كم) يومي الاثنين والثلاثاء خاصة خلال النهار مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية منها من مساء يوم الثلاثاء يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة ويصحب بنشاط في الرياح السطحية.







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