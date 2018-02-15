تحذير من حالة الطقس في المملكة حتى الأحد

المواطن- الرياض

تستقبل المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد المقبل، حيث تشهد أمطارًا على أجزاء مختلفة من البلاد خاصة الشمالية والغربية من المملكة.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الحالة الماطرة على مرحلتين؛ الأولى حالة من عدم الاستقرار الجوي ما بين ظهر الخميس وحتى فجر السبت، والثانية جبهة هوائية باردة قوية الفعالية ما بين نهار السبت وفجر الأحد، بحسب “طقس العرب”.

وتأتي تلك الظروف الجوية على إثر توقع اندفاع تيارات هوائية دافئة ورطبة قادمة من بحر العرب مباشرة نحو وسط وشمال المملكة، تتقابل مع اندفاع تيارات هوائية مشبعة بالرطوبة في جميع طبقات الغلاف الجوي وهي قادمة من مناطق شبه استوائية عبر السودان نحو الجزيرة العربية.

ويتزامن كل ما سبق مع اقتراب تدريجي لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة في جميع طبقات الجو، عبر شرق البحر المتوسط وشمال مصر نحو المملكة وصولًا إلى الكويت وذلك خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.







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