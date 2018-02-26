تحسينات وتجديدات إنتركونتننتال السودة يدخل عامه الرابع ولا جديد!
يتمتع بفخامة في التشييد والبناء

تحسينات وتجديدات إنتركونتننتال السودة يدخل عامه الرابع ولا جديد!

2018/02/26
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
1995
0
طباعة
المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

رصدت عدسة “المواطن” لوحة مشروع تحسينات وتجديدات فندق الإنتركونتننتال في السودة، التي تدخل نهاية السنة الرابعة لها ولا زال العمل قائمًا عليها والفندق مغلق بحجة أعمال الصيانة.

وبحسب لوحة المشروع، تم استلام المشروع بتاريخ 14/ 11/ 1435، أما موعد التسليم فهو 13/ 11/ 1436، إلا أن الواقع يقول إن العمل جارٍ حتى الآن.

وأكد مصدر لـ “المواطن” أن العمل ما زال مستمرًّا، لفترة طويلة ؛ بحسب وصفه.

وينتظر سكان وزوار المنطقة إنجاز المشروع، وهو منتجع سياحي مميز على مدار العام، ويتمتع بفخامة في التشييد والبناء.

الجدير بالذكر أن المشروع ملك لوزارة المالية.




لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :