تحقيق دولي في استخدام الأسد الأسلحة الكيماوية في الغوطة

المواطن - متابعة

تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية؛ لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.

وقالت مصادر دبلوماسية: إن المنظمة فتحت تحقيقًا يوم الأحد في تقارير تحدثت عن تكرار استخدام قنابل الكلور هذا الشهر في المنطقة القريبة من العاصمة دمشق؛ بحسب “رويترز”.

وقال زعماء سياسيون في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر: إنهم سيدعمون تحركًا عسكريًّا ضد دمشق إذا ظهر دليل على استخدام قوات بشار أسلحة كيماوية.

ويأتي التحقيق في الوقت الذي أمرت فيه روسيا بفتح ممر إجلاء ووقف لإطلاق النار يوميًّا لمدة خمس ساعات؛ للسماح للسكان بمغادرة الغوطة الشرقية، حيث يعيش 400 ألف شخص تحت الحصار والقصف.

وفرض مجلس الأمن هدنة في سوريا لمدة 30 يومًا على الأقل، لكن قوات الأسد لم تلتزم بها وتواصل خرقها.







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