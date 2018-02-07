تخفيض غريب يوقع شركة شهيرة في مأزق.. كيف تخطت الموقف؟

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

تسببت صورة تبين عرضًا لإحدى الشركات في حالة من السخرية والتعجب؛ لما بينته من قيمة تخفيض على إحدى منتجاتها “غريب”؛ بحسب وصف البعض.

وجاء في عرض شركة “اللي قريب من ساكو يا شباب يترك اللي في يده ويلحق على العرض”، وإلى هنا كان الوضع عاديًّا ولا يثير التعجب أو السخرية، ولكن قيمة التخفيض هي الصدمة حيث كانت 75 هللة فقط.

وبسبب السخرية التي لاحقت الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذرت الشركة بقولها: “‏‎عميلنا العزيز، الصورة قديمة وهي عبارة عن خطأ مطبعي تمت إزالته، علمًا بأن سعر المنتج حاليًّا هو ١٤٩ ريالًا بعد تخفيضه من 157.25، وبعد إضافة الضريبة”.







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