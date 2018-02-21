تدشين مركز الحي المتعلم بخميس مشيط

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان أمس مركز الحي المتعلم بمتوسطة ابن ماجة بمحافظة خميس مشيط، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني، ومدير مكتب التعليم في المحافظة الأستاذ سعيد آل سويد، وعدد من مديري الأقسام وقادة المدارس.

و‏أوضح مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ عبدالله آل صميع أن المركز يأتي في إطار برامج التحول الوطني.. التعلم مدى الحياة (استدامة)، ويعنى بتقديم دورات تدريبية في مهارات الحاسب الآلي، وإصلاح الجوالات، والإسعافات الأولية، والعديد من المهارات المختلفة.

من جانب آخر كرّم آل كركمان الدارسين المتفوقين والمنتظمين في ثانوية الأمير نايف الليلية، وأحد الطلاب المصابين في الحد الجنوبي.







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