تراجع حاد للأسهم الأميركية يُفقدها معظم المكاسب السابقة

المواطن- متابعة

تسبب التسارع بعمليات البيع في وول ستريت، أمس الاثنين، في هبوط مؤشر داو جونز حوالي 1000 نقطة، ليفقد معظم المكاسب التي حققها منذ إعلان خفض الضرائب في الولايات المتحدة العام الماضي.

وهبط معدل مؤشر داو جونز الصناعي 1.481 أو 5.8% ليصل إلى 24.040.24 ، محققًا خسائر أكثر من 1000 نقطة في ساعة.

وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 4.2% ليصل إلى 2.647.18 وتراجع مؤشر ناسداك 3.6% إلى 6.980.28.

وتعرض سوق الأسهم الأميركية للضغط خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مخاطر رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدلات للفائدة بعد الإعلان عن بيانات اقتصادية إيجابية وقوية.







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