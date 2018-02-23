تراحم جازان تسهم في إطلاق 20 من سجناء الحقوق الخاصة

المواطن - علي شيبان - جازان

بمتابعة من رئيسها الفخري صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان تنفيذ حملتها الخيرية لتفريج كربات سجناء الحقوق الخاصة , حيث نجحت جهود اللجنة صباح أمس الخميس في إنهاء معاناة اثنين من المواطنين السعوديين الموقوفين بالسجن العام بموجب قرارات شرعية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على خلفية مطالبات مالية لعجزهما عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وبحسب رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعله فقد تم رصد الحالتين من واقع المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين وبعد التأكد من إعسارهما بادرت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهما بمبلغ مائة ألف ريال مما ساهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهما وسرعة عودتها لأسرتيهما.

وأضاف رئيس اللجنة بأن عدد المشمولين بهذا المشروع خلال شهرين أرتفع إلى عشرين نزيلا بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة وسبعه وخمسين ألف ريال.







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