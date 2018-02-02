ترامب لا يستبعد ضربة عسكرية في سوريا ردًا على هجمات الكيمياوي

المواطن ـ الرياض:

لا تستبعد الولايات المتحدة، شن ضربات عسكرية في سوريا، بعد اتهامات بحصول هجمات كيمياوية جديدة في البلاد.

وأوضح مسؤول أميركي رفيع، أنَّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم داعش الإرهابي، يواصلان استخدام الأسلحة الكيماوية، فيما أكّد مسؤول ثان أنَّ “الرئيس الأميركي لا يستبعد أي خيار، إذا اقتضت الضرورة، لردع النظام السوري عن استخدام الكيمياوي”، مشيرًا إلى أنَّ “استخدام القوة العسكرية يتم بحثه على الدوام”.

يذكر أنّه تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير عن هجمات جديدة بالسارين والكلور، بينها معلومات لم يتم التأكد منها حتى الآن عن هجوم كيمياوي على مدينة دوما، المحاصرة شرق دمشق.







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