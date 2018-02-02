ترامب يتهم FBI بتسييس تحقيقات التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية

المواطن - متابعة

اتهم الرئيس الأميركي، دوانالد ترامب، قادة مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI بتسييس التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكانت مذكرة أعدها النائب الجمهوري ديفن نونيز رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي اعتبرت أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يسيئان استخدام سلطاتهما فيما يخص قضية التدخل الروسي بالانتخابات التي جرت في 2016.

ودافع FBI في وقت سابق عن نزاهته، مشككًا في صحة التقرير النيابي.

ويقول الجمهوريون: إن مذكرة اللجنة تشكّل دليلًا على أن وزارة العدل سعت بشكل حثيث لتقويض حملة ترامب، في المقابل يقول الديمقراطيون: إن المذكرة تشكّل محاولة مسيسة للنيل من مصداقية التحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، وهو تحقيق يضيق الخناق أكثر على الرئيس الأميركي.







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