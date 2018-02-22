ترتيب الدوري الإسباني 2018 بين تألق برشلونة وضغط أتليتيكو

المواطن - مروة نبيل

أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتيكو مدريد ترتيب الدوري الإسباني 2018 بعد مرور 24 جولة على انطلاقه، ونجح في تضييق الخناق على نظيره برشلونة والضغط عليه بشكل مستمر.

وكان يتوقع الجميع أن يكون الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2018 مشتعلًا للغاية بين برشلونة ومُنافسه التقليدي ريال مدريد، خاصة أن الملكي استعاد بريقه سواء على صعيد المنافسات المحلية أو الدولية خلال الفترة الماضية.

وخذل ريال مدريد توقعات جماهيره والمحللين الرياضيين؛ حيث إنه ابتعد عن صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2018 وبفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم بجدارة واستحقاق.

ويُحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نتائج مميزة في الليجا هذا الموسم، حيث يتصدر البارسا ترتيب الدوري الإسباني 2018 برصيد 62 نقطة، جمعها من 24 مباراة خاضها في البطولة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في 19 مباراة بمنافسات الليجا هذا الموسم، وتعادل في 5 مواجهات فقط، ولم يتلقَّ أي هزيمة، ونجح لاعبوه في تسجيل 62 هدفًا، واهتزت شباكه بـ11 هدفًا، ليتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2018 بجدارة.

واستغل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتيكو مدريد تعثر ريال مدريد في الليجا هذا الموسم، حيث حافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 برصيد 55 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة بعد خوض كل منهما لـ24 لقاء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتيكو مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 بالفوز في 16 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات، وتلقى هزيمة مرة واحدة فقط، ليُحقق بذلك نتائج مميزة في الليجا ويتفوق على ريال مدريد بـ7 نقاط.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتيكو مدريد في تسجيل 36 هدفًا، وسكنت مرماهم 9 أهداف؛ ما يدل على صلابة دفاعهم، الذي ساعد بدوره على احتلال الفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 والتفوق على ريال مدريد.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 برصيد 48 نقطة، من 24 مباراة أيضًا، حيث فاز في 14 لقاء، وخسر 4 مواجهات، وحقق التعادل في 6 مباريات.

واستطاع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تسجيل 58 هدفًا واستقبلت شباك الملكي 27 هدفًا، قادوا به الفريق لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2018 وبفارق نقطتين عن أقرب مُنافسيه فالنسيا.







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