ترتيب الدوري المصري بين تألق الأهلي وعودة الزمالك

المواطن – مروة نبيل

واصل النادي الأهلي تألقه ليحتل صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم عن جدارة واستحقاق، حيث إنه يتفوق على الزمالك أقرب مُلاحقيه بـ21 نقطة، ليقترب من التتويج باللقب للمرة الـ40 في تاريخه.

ويُقدم النادي الأهلي مستويات مميزة جعلته يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق كبير عن أقرب مُنافسيه، حيث إنه خاص 26 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز في 22 لقاء، وتعادل في 3 مواجهات، ونال هزيمة واحدة.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بتفوق كاسح، حيث إن لاعبيه نجحوا في تسجيل 63 هدفًا، ليكون أبناء القلعة الحمراء أصحاب أقوى خط هجوم في المسابقة، ويليهم النادي المصري بـ38 هدفًا، ما يُظهر قوة الهجوم الأحمر.

ولا يقتصر تفوق النادي الأهلي على الصعيد الهجومي فقط، حيث إن قوة خط دفاعه ساعدت بشكل مباشر في احتلاله صدارة ترتيب الدوري المصري، خاصة أن شباك القلعة الحمراء لم تهتز سوى بـ15 هدفًا فقط.

واستطاعت أندية الإسماعيلي والمصري وسموحة في تقديم مستويات جيدة والتواجد في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري خلال الفترة الماضية، ولكن نجح نادي الزمالك تحت قيادة مدربه الجديد إيهاب جلال في العودة للوصافة خلف الأهلي.

ويقع نادي الزمالك في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 26 مباراة، وبفارق نقطة عن الإسماعيلي الذي لعب 25 مواجهة، ونقطتين عن المصري الذي لعب 24 لقاء فقط.

ولعب نادي الزمالك 26 مباراة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، حقق الفوز في 14 لقاء، والتعادل في 6 مواجهات، والهزيمة في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، واهتزت شباكه بـ21 هدفًا.

واقترب النادي الأهلي من حسم لقب المسابقة لصالحه؛ نظرًا لاحتلاله صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق كبير عن مُنافسيه، فيما ستشهد المباريات المقبلة اشتعال المنافسة على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويتنافس الثلاثي الزمالك والإسماعيلي والمصري على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.







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