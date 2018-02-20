ترتيب المجموعة الرابعة بعد مباراة الهلال والاستقلال

المواطن – مروة نبيل

انتهت منافسات ثاني جولات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث أُقيم، اليوم الثلاثاء، مباراتان بين الهلال والاستقلال الإيراني، والريان القطري والعين الإماراتي.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية مباريات الجولة الثانية، وتصدر الفريق الإيراني الترتيب برصيد 4 نقاط بعد نهاية مباراة الهلال والاستقلال وفوزه على الزعيم.

وحل الريان القطري ثانيًا برصيد نقطتين بعد تعادله مع الفريق الإماراتي اليوم، وجاء العين في المركز الثالث بنقطتين أيضًا، وتذيل الترتيب الزعيم برصيد نقطة واحدة، بعد نهاية مباراة الهلال والاستقلال اليوم بهزيمته بهدف دون رد.

وشهدت مباراة الهلال والاستقلال استحواذًا كبيرًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم وصلت لـ59.3%، مقابل 40.7% نسبة استحواذ للاعبي الفريق الإيراني، وذلك وفقًا للإحصائيات التي نشرها حساب دوري أبطال آسيا على “تويتر”.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بـ11 تسديدة في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني التي أُقيمت في العاصمة العمانية مسقط، وكان منهم تسديدتان فقط على المرمى، وبلغت إجمالي تمريراتهم 497 تمريرة.

على الجانب الآخر، قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإيراني، بـ17 تسديدة في مباراة الهلال والاستقلال، بينها 8 تسديدات على المرمى، ووصلت عدد تمريراتهم لـ346 تمريرة.

وكانت مباراة الهلال والاستقلال الإيراني التي أُقيمت على ملعب إستاد السيب في مسقط، قد انتهت بفوز الفريق الإيراني بهدف نظيف، أحرزه لاعب الزعيم عبدالله الحافظ بالخطأ في مرماه مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وعقب تقدم الفريق الإيراني، تعرض الحارس العماني علي الحبسي للطرد، في الدقيقة 67 من مباراة الهلال والاستقلال، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء؛ ما زاد من صعوبة اللقاء على الزعيم.







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