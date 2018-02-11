ترتيب هدافي الدوري الإسباني‎.. هل يحسمه رونالدو لصالحه؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الصراع على ترتيب هدافي الدوري الإسباني لن يكون سهلًا هذا الموسم، حيث شهدت بداية الليجا تراجعًا شديدًا في مستوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليُفسح المجال أمام ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وترك نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني أمام ميسي وسواريز والعديد من اللاعبين الآخرين في منافسات الليجا، حيث إنه كان في ترتيب بعيد بعدما اكتفى بتسجيل 8 أهداف فقط بعد خوض فريقه لـ21 مباراة.

وتعرض كريستيانو رونالدو لانتقادات عنيفة من قبل جماهير ريال مدريد لابتعاده عن صدارة هدافي الدوري الاسباني هذا الموسم، بالإضافة إلى تراجع مستوى الفريق بشكل عام واحتلاله المركز الرابع في الليجا وبفارق كبير عن منافسه التقليدي برشلونة.

وبدأ كريستيانو رونالدو في الانتفاض مع ريال مدريد في الليجا، ونجح في تسجيل هاتريك في مرمى ريال سوسييداد وصنع آخر، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليتقدم سريعًا في قائمة ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 11 هدفًا.

وعلى الرغم من إحراز ميسي لـ20 هدفًا مُحتلًّا بهم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني وانفراد سواريز بالوصافة برصيد 16 هدفًا، إلا أن كريستيانو رونالدو يبقى متألقًا ويعشق التحدي، وقد ينجح في إنهاء الموسم وهو يحتل صدارة هدافي ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدل المستوى المميز الذي يُقدمه كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على قدرته في انتزاع صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث نجح النجم البرتغالي في تسجيل 9 أهداف في البطولة القارية لينفرد بصدارة الهدافين بها.







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