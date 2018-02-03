تركي آل الشيخ: الدوري ولع

المواطن - محمد سمعة

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن سعادته بسبب قوة المنافسة بين الأندية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: الدوري ولع.

وأقيمت اليوم 3 مباريات في الدوري السعودي، حيث فاز التعاون على الفيصلي بهدف، بينما فاز الاتفاق على الفتح بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفاز النصر على أحد بنتيجة هدفين دون رد.

وستُقام غدًا 4 مباريات ببطولة دوري المحترفين، حيث سيواجه الفيحاء نادي القادسية، بينما يخوض الشباب مواجهة قوية ضد الرائد، والباطن مع الهلال، بينما يواجه الأهلي جاره الاتحاد في قمة الجولة الـ20.

يتصدر نادي الهلال ترتيب الدوري السعودي حاليًّا برصيد 39 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.







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