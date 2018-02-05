تركي آل الشيخ للناقل السابق: شكرًا.. حتوحشونا

المواطن – مروة نبيل

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عن سعادته بتوقيع اتفاقية حقوق النقل والرعايات التسويقية بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة الاتصالات السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ: “سعدت الليلة بحضور توقيع اتفاقية لأكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط.. وبثلاثة أضعاف العقد السابق شكرًا لمجموعة الاتصالات السعودية بالتوفيق للجميع”.

ووجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، رسالة إلى الناقل الحصري السابق لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وقال: “Mbc pro.. شكرًا.. حتوحشونا”.

وتبلغ قيمة عقد الناقل الجديد المالية ثلاثة أضعاف العقد السابق، ويُعد أكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط، حيث وصلت قيمته 6 مليار و600 مليون ريال، لمدة 10 سنوات، ويشمل كل منافسات وبطولات كرة القدم السعودية.







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