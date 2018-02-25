تركي آل الشيخ: هكذا فضح مستشار تميم خيانة قطر في الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ أن الأزمة مع قطر كشفت مخططات تنظيم الحمدين ولجان عزمي الإلكترونية ضد المملكة.

وقال آل الشيخ رداً على تغريدة مستشار الديوان الأميري القطري عبدالله العذبة التي مجَّد فيها الحوثي واعترف بدعم قطر الرسمي له رغم ما يقوم به من قتل وتدمير في اليمن: لسنوات ونحن نواجه تنظيم الحمدين عن دعمهم لوسائل إعلام معادية للسعودية وبنائهم لشبكات اجتماعية وإعلامية تستهدف المملكة وكانوا يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون فكشفتهم الأزمة بوضوح، واليوم مستشار تميم ومسؤول ملف السعودية يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي وحقيقة نظرتهم لنا.

وكان المستشار في الديوان الملكي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، سعود القحطاني قد أعاد التأكيد على أن أزمة قطر فضحت إعلام الظل وخلايا عزمي وتنظيم الحمدين في عملهم ضد المملكة.

وقال القحطاني: سبق وأن قلت إن من محاسن الأزمة مع سلطة قطر هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية.

وأضاف: بالأمس مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي ينتصر للحوثي صراحة ويثبت ما قلناه من خيانة السلطة لشهدائنا بالسعودية ودول التحالف وحربنا العادلة.







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