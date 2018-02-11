تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور خلال 24 ساعة

المواطن - واس

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ، أنه سجلت إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض .

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7106عينات جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 126 حالة إيجابية، وتم التخلص من 3459 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 4 بلاغات ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 14 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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